地縛少年花子くん　Gファンタジー24周年　色紙

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商品詳細
月刊Gファンタジー24周年での応募者全員サービス、地縛少年花子くんの複製サイン色紙になります。未開封ですので色紙自体に汚れはありませんが、袋のまま壁に飾っていたため袋の四隅・真ん中にマスキングテープの跡があります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。あいだいろ花子くん八尋寧々源光ミツバ
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