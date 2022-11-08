ご覧頂きありがとうございます、こちら風早のだるま夕日です。頂きましたが、飾らないので出品致しました。夕日の風景の版画だと思います。25/50と記載してありますので、50枚刷った中の25枚目だと思います。2014作画作品額縁のサイズは 横約42cm縦約54cm夕日の風景が美しい版画です。保管等による傷がございます、あらかじめご了承下さい。発送前にチェックは致しますがペットを飼っておりますので毛が付着してる場合がございます。アレルギー等お待ちの方は購入をご遠慮下さい。家庭でのクローゼットでの保管にご理解の上ご購入下さい。傷汚れがあります、完璧をお求めの方は購入をご遠慮下さい。キュっと小さく畳んで発送致しますので、到着時梱包等にシワがございます。発送後の破損は保証致しません。すり替え防止の為返品はお受け出来ません。本品記載以外の付属はございません。他サイトとの都合上突然の削除の可能性がありますがご了承下さい。トラブル防止の為コメント頂ける様お願い致します。購入前にプロフィールお読み下さい。#絵画 #版画 #夕日 #風早のだるま夕日 #だるま夕日 #インテリア #趣味



風早のだるま夕日 08-11-22 | GANREF



風早のだるま夕日20 | GANREF



風早のだるま夕日 １１・０３ | GANREF



風早のだるま夕日１９ １・１１(omega-sanさん) | αcafe αの写真投稿 ...



だるま夕日 風早(北条)モンチッチ海岸(立岩海水浴場)にて 2009年12月8 ...



風早のだるま夕日 ０２・０８ | GANREF



Amazon.co.jp: 風早だるま夕日 : Hobbies



風早のだるま夕日撮影 ０２・１４』 ニコン D780 ボディ のクチコミ ...



風早のだるま夕日 ０２・１７』 ペンタックス PENTAX K-1 ボディ の ...



風早のだるま夕日-



風早のだるま夕日撮影 ０２・１４』 ニコン D780 ボディ のクチコミ ...



価格.com - 『風早のだるま夕日 2010/10/17』ニコン Ai Nikkor ED ...



だるま夕日 伊予市道の駅ふたみ・双海シーサイド公園・恋人岬、風早 ...



風早のだるま夕日 08-11-22 | GANREF



風早のだるま夕日-