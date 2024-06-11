藤田嗣治 猫 肉筆 鉛筆画 レオナールフジタ 模写　ft60p

★この度は，当方のサイトをご覧頂き誠に有難う御座います。★以下の表記を御理解、御承諾の上、御購入下さい。【商品の特徴】：藤田嗣治猫肉筆鉛筆画レオナールフジタ模写・紙本著色・印刷や写真ではありません。 （未鑑定のため模写とします。）：額縁は付いておりません。御希望の方は御相談下さい。（別途料金【商品の状態】 ：絵には汚れやシミ、細かい傷やヨレが見受けられます。 【商品の大きさ素材】 ：縦４１ｃｍ 横２９ｃｍ 紙本著色 【発送方法】 送料込み：ゆうパック８０サイズ【補足】 ：当方専門家では御座いません。御質問があれば答えられる範囲でお答えします。 ：別途料金で額縁仕立て承ります。御相談下さい。 ：必ず注意事項を読んで頂いた上御入札ください。 ：こちらの商品は未鑑定です。 【注意事項】 ※当方専門家ではないので詳細は分かりませんが、肉筆（人が描いた絵）であり、印刷や写真ではありません。 ※タイトルの作者筆者は参考程度です。写真にてご判断ください。 ※鑑定はしておりませんので模写と表記します。※真作保証はしておりません。 ※御理解、御承諾のうえで御購入お願いします。 ※不明点はご質問ください。答えられる範囲でお答えします。 ※専門知識が無いため、商品の詳細は分かりません。お写真にて状態の確認をお願い致します。



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