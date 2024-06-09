値下げ】RNC1773 ステレオコンプ FMR AUDIO ほぼ未使用 正規品 ...

FMRAUDIOのステレオコンプです。令和2年の10月に池部楽器で購入しました。弊社スタジオの予備機として購入。2,3回使用。スタジオ（空調完備）内のラックにて保管。プラグインのコンプをメインで使っており、全く出番がないので手放す事にしました。国内正規品です。未使用に近い完動品です。傷などは見受けられませんが、画像でご確認下さい。付属品・アダプター・ネジ（1個）・箱・日本語サポートの案内等RNC1773 (ステレオコンプレッサー)FMRAUDIO#FMRAUDIO#RNC1773_ステレオコンプレッサー_種類...エフェクター・プロセッサー



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