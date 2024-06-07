Fender Japan ST-62L ストラト レフティ ネック 左利き

FenderJapanフジゲン期のST-62L用のネックです。大阪のギターワークスに頼んで左利き用のナットを右利き用の牛骨ナットに交換しています。右用ストラトボディにポン付けしてピッタリフィットして使用できていました。見た目の状態は全体的にやや悪く、自然な傷に加え、ペーパー掛けしたような傷や塗料による汚れがあります。ナット周辺に、素人作業でナットを取り外したような傷もあります。ネックとしての基本的な状態は悪くなく、ネックはほぼストレート、トラスロッドも十分余っています。フレット残りもまだ大丈夫かと思います。ペグはゴトーのマグナムロックHAPMが入っていますが、3弦のペグのポスト高を決めるネジが少しバカになりかけているようなのでオマケとして付属したまま発送します。あくまでオマケなので、ペグに関するクレームはご遠慮ください。古い物ですがネックのジョイントネジ4本をお付けします。



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