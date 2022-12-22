小林裕児　エッチング 版画　Mariage

お値下げいたしました。歳末助け合い即売会にて購入。箱に入れて保管していました。気に入っていただける方にお譲りしたいです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー略歴1948 東京都生まれ1974 東京芸術大学油画科大学院修了1984 春陽展新人賞1987 第64回春陽展賞を受賞 1996「夢酔」で第39回安井賞を受賞2002 日本秀作美術展、安井賞40年の軌跡展2004 日本橋三越小林裕児展2005「小林裕児の劇場展」(Bunkamura・ギャラリー）2008 北京ビエンナーレ2008などーーーーーーーーーーーーーーーーーーサイズ額縁 縦 約29.5cm 横 約24.5cm 奥行 約2.5cm画面 縦 約13cm 横 約9cm♦︎♦︎♦︎額縁に塗料のはみ出し、細い引っ掻き傷があります。写真でご確認ください。♦︎単品でのお値下げ交渉、お取置き、お客様のご都合による返品はお受けしておりません。自宅保管の美術品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。♦︎♦︎♦︎他に書アートも出品しております。よろしかったらご覧ください。インテリア 暮らし アート 美術品 絵画 工芸 工藝 骨董 骨董品 人物 リトグラフ アンティーク 骨董 骨董品 ブロカント レトロ 山本容子 版画 KobayashiYujiT.P.若林奮 ドライポイント アクアチント メゾチント エングレーヴィング カラーメゾチント 木版画 シルクスクリーン リトグラフ 石版画 中西夏之 野見山暁治 山中現 駒井哲郎 野田哲也 中林忠良 ウェディング カップル



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