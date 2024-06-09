ウッドストーン　アルトサックス　メイヤー用　リガチャー　GP 極美品

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商品詳細
今日（9/23）届き、試奏しました。大変豊かな音色ですが、私的には、若干、抵抗感を感じました。ジャズやポップスをやります。定価は23,100円（税込）です。近くに試奏出来る楽器店が無い方、お試しになりたい方、よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/displease110031.html
http://narcologia.ru/goods/recycling738514.html
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