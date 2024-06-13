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商品詳細
商 品 ：ポケモンカードカード名 ：ホミカSR素人目では美品ですが、中古品のため細かいキズ・反り等が気になる方は購入はご遠慮ください。また、初期の加工線が入っている場合がございますので、ご理解のある方のみご購入をお願いします。上記のことがあるので、主にプレイ用としてご検討をお願いします。トラブル防止のため、商品の状態を「やや傷や汚れあり」としています。写真をご確認いただければと思います。（写真追加が必要であればコメントください。）発送は遅めに設定しております。ゆうパケットポストにて発送予定です。（ゆうゆうメルカリ便)#ポケモンカード#ホミカ#いなポケカ
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