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ブルーアーカイブ　春日ツバキ　フィギュア　開封済み
商品番号 W22699413341
商品名

ブルーアーカイブ　春日ツバキ　フィギュア　開封済み
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 5,866 円
在庫状況 あり

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商品詳細

飾れるところがなくなってしまった為出品致します、一度開けてそれ以降は暗所にしまっていました。すり替え防止の為、返品は受け付けません。上記にご了承の上、購入をお願いします。他にもお安くフィギュア出品致しますので良ければフォローお願いします。
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