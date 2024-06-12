ブルーアーカイブ　春日ツバキ　フィギュア　開封済み

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飾れるところがなくなってしまった為出品致します、一度開けてそれ以降は暗所にしまっていました。すり替え防止の為、返品は受け付けません。上記にご了承の上、購入をお願いします。他にもお安くフィギュア出品致しますので良ければフォローお願いします。