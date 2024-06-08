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- 総メンテナンス済みクラリネットYAMAHA35完全整備 試奏確認済み 超美品
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商品詳細
クラリネットYAMAHAYCL35完全整備品です。YAMAHAのカレッジモデルの上位機種です。クラリネットYAMAHAのカレッジモデルはYAMAHAが本腰入れただけあって大変素晴らしいものがあります。メカニズムの安定品質の安定，強度音質，音程の安定部活等での演奏には最適です。メンテナンスについて。1.本体トーンホールクリーニング，オイリング。2.タンポ総替え。3.コルク、バネ総点検，一部取り替え。4.リング高さ調整。5.keyの歪み調整。6.タンポの開き調整。7.F1(上下管連結)調整。8.下管CB連結調整。9.全体微調整。10.全音域試奏確認。完璧な調整をしています。純正ハードケース純正マウスピースリガチャーキャップバランス良く扱い易いクラリネットです。お勧めです。
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