高級日本画用フレーム空額　F8号相当 　横向

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軸装だった作品を額装に変更した時に作られたもので、共板が入るように箱も工夫されています。古風でスッキリした高級日本画額縁日本画用額縁の定番です。ずっしりと重い額です。フレームの側面は所々色ムラがありますが、正面の部分は問題ありません。額裏 メクレ有布張りの挿し箱、黄袋付中板のサイズ：38.7×47.7cm（F8号より少し大きめです）額外寸：58×67cm置き方...壁掛け表面カバーの素材...アクリル向き...横向用