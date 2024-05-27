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Tway航空限定 ピカチュウジェット 1/200 ポケモン 737-800 韓国
商品番号 B31014312820
商品名

Tway航空限定 ピカチュウジェット 1/200 ポケモン 737-800 韓国
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 6,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。Tway航空限定ピカチュウジェットボーイング737-800型機模型（1：200)→1ショッパー→1ポケモンジェット韓国Tway航空の機内販売限定品です。購入後すぐに袋に入れて保管しています。新品・未使用ですが、初期キズ等ある場合があります。箱に複数汚れがあります。ショッパーは折れ・ヨレ等があります。折りたたんで発送します。防水・キズ対策として、プチプチで保護して発送予定です。ご理解いただける方のみご購入宜しくお願いします。海外製ですので、神経質な方や完璧な美品をお求めの方は購入をお控えください。即購入OKです(^^)自宅保管になります。匿名配送いたします。#Tway航空#ティーウェイ航空#韓国#ピカチュウジェット#ポケモン#ピカチュウそらとぶピカチュウプロジェクトポケモンジェットピカチュウジェットプリン　フシギダネ　イーブイ　ゼニガメヒトカゲ　ウインディT'waytwayティーウェイ航空韓国t‘way航空　ポケモン　ピカチュウジェットTWモデルプレーン　1/200
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