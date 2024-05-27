ポケモンシール ニドリーノ ポケットモンスター 当時物 希少 レア サトシ

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大人気ポケモンシール【ニドリーノ】になります。珍しい未使用の当時物です。シールの反り、細かいキズ等についてはご容赦下さい。写真をたくさん掲載しましたので状態は写真にてご確認ください。ご理解いただけます方、ご検討を宜しくお願い致します！即購入◯梱包方法スリーブ、厚紙、折れ対策をしっかりし発送致します。即日配送致します。欲しい方は是非！#遊戯王#遊戯王カード#ゼラ#ゼラの儀式#トレーディングカード#真紅眼#青眼#ブラックマジシャン#初期青眼真紅眼20thレリーフ万物ブラック・マジシャンホルアクティ青眼の亜白龍20thアジアカオスソルジャーブラックメタルドラゴンブラックマジシャン究極完全体グレートモスホーリーナイトトライホーンホルアクティアルティメットシークレット秘蔵初期高騰psaアジア英語字レア純金純銀ステンレスシクブルブルシク未開封ブルーアイズポケットモンスターポケモン純銀ピカチュウイーブイミュウミュウツーCSMSHF真骨彫ポケモンカードリザードンホウオウ伝説のポケモンポケモンフリーザサンダーファイヤー怪力neoピチュー映画トレカトレーディングカードリーリエアセロラマリィNサトシ初代旧裏PSA形式···シール・ステッカー種類···その他キャラクター···ポケットモンスター