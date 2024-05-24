【新品未開封】ホロライブ 一番くじ 星街すいせい セット アートボード チャーム

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随時相場を見て価格調整し、いいねが増えれば増額＆増えなければ減額しております。【商品内容】一番くじホロライブvol.3星街すいせいミニアートボード×4個クリアツインチャーム×3個【商品説明】OPP＋緩衝材で宅急便コンパクトにて発送いたします。自宅（禁煙・ペット無）保管のためご理解ある方のみご購入お願いいたします。他にも気になる箇所がある場合は予め写真撮影などご依頼ください。発送方法の変更は差額の追加にて対応可能です。他のホロライブグッズ→#SIMO出品_ホロライブご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。【関連ワード】宝鐘マリン船長兎田ぺこらぺこーら猫又おかゆ戌神ころね白銀ノエル星街すいせいすいちゃんさくらみこみこち35Pミコメットエリート巫女PON大空スバルあじまた湊あくああくたんGawrGuraガウルグラグラちゃんサメちゃん白上フブキ天音かなたかなたん握力百鬼あやめ不知火フレア紫咲シオン角巻わため大神ミオ桐生ココ常闇トワトワ様夏色まつり赤井はあと姫森ルーナときのそら沙花叉クロヱしゃかまた桃鈴ねねねねち雪花ラミィ博衣こより獅白ぼたん風真いろはラプラス・ダークネス山田だいしきゅーだいしゅき尾丸ポルカぽうぽう鷹嶺ルイ