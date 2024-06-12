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- ※値下げ フェンダージャパン ストラトキャスター ST62タイプ
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商品詳細
フェンダージャパンのストラトキャスターになります。craftedinJapanのOシリアルなので、97〜20年製かと思われます。写真ではわかりづらいですが、ピックガードはうっすらとミントグリーンです。傷、打痕、フレットのすり減り、裏蓋欠品、セレクターのパーツ欠品、また、セレクターに接触不良があります。ですが、チェック時は問題なく音も出ました。現在まで使っていましたが、引っ越しの為、泣く泣く出品です。可能であれば、直接引き取りしていただけると嬉しいです。発送はソフトケースに入れて発送予定です。中古相場7万弱で想定しています。すぐに音を出して使用可能ですが、セレクターの接触不良、フレットのすり減りを加味して、金額設定しております。
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