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Fender Japan ストラトキャスター Eシリアル フジゲン製
商品番号 V96096290936
商品名

Fender Japan ストラトキャスター Eシリアル フジゲン製
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 35,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FenderJapanのストラトキャスターです。シリアル番号E9505531984年〜1987年製フジゲン製状態は、私が購入時からボディの傷やプラスチックパーツ類には日焼けが見られます。ヘッドの焦げ跡も元からです。ネックの反りはなく、フレットも十分残っています。十数年前に大阪梅田の楽器店で中古で購入しました。ケースはFenderのよくあるソフトケースになります。その他ご不明点はご質問ください。シリーズ...FenderJapanタイプ...ストラトキャスターEricClaptonFenderJapanFujigenESerialStratocasterフェンダーストラトキャスターフジゲン
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