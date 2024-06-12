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商品詳細
FenderJapanのストラトキャスターです。シリアル番号E9505531984年〜1987年製フジゲン製状態は、私が購入時からボディの傷やプラスチックパーツ類には日焼けが見られます。ヘッドの焦げ跡も元からです。ネックの反りはなく、フレットも十分残っています。十数年前に大阪梅田の楽器店で中古で購入しました。ケースはFenderのよくあるソフトケースになります。その他ご不明点はご質問ください。シリーズ...FenderJapanタイプ...ストラトキャスターEricClaptonFenderJapanFujigenESerialStratocasterフェンダーストラトキャスターフジゲン
http://narcologia.ru/goods/cotton607061.html
http://narcologia.ru/goods/financier543760.html
http://narcologia.ru/goods/enquire50789.html
Fender Japan ストラトキャスター Eシリアル フジゲン製
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