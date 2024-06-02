刀剣乱舞-ONLINE- 獅子王 1/8

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商品詳細
こちらの品は刀剣乱舞-ONLINE-獅子王1/8スケールフィギュアです。こちらの品は外箱にこそ大きな損傷はございますが、フィギュア本体の状態が良く、展示目的での購入に最適な品です。追加の写真や質問などございましたらコメント欄にて承ります。、#グッドスマイルカンパニー_オランジュ・ルージュ#刀剣乱舞_ONLINE_『刀剣乱舞』シリーズ#獅子王#刀剣乱舞_ONLINE_獅子王1_8完成品フィギュアフィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/8性別···男
http://narcologia.ru/goods/stealth182276.html
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle14066.html
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