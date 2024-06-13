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商品詳細
オカリナ工房福朗・古代笛・暁光・アルトE♭管・炭化焼成・薪窯・弥生笛 定価11000円 送料無料 古代笛奏者高場俊郎氏の土笛アルトF管。薪窯暁光による手づくり土笛。そぼくな古代の音色を追求しています。炭化焼成をして焼き直しましたので画像入れ直しました。さらに深い音色になりました。歌口はケーナ、尺八タイプ。音色はYouTube動画などで確認ください。https://youtu.be/CDOSnZk6g種類...オカリナ・弥生土笛
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