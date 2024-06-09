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RIKU クッション
商品番号 E36529379106
商品名

RIKU クッション
ブランド名 Evital
特別価格 税込 8,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RIKUさんのクッションになります。購入後、そのまま車にて保管しております。素人保管のため気になる方はご遠慮ください。クッションですので、プチはつけずに配送いたします。即購入⭕️　ミュージシャン種別···グループ
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