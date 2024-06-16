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永楽善五郎造　染付　捻り文　煎茶碗　五客　時代箱付　V　R5390
商品番号 J71921447367
商品名

永楽善五郎造　染付　捻り文　煎茶碗　五客　時代箱付　V　R5390
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 10,191 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約３．３cm　幅約５cm一客に欠けている箇所が見受けられます。（画像１０枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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永楽善五郎造　染付　捻り文　煎茶碗　五客　時代箱付　V　R5390
永楽善五郎造　染付　捻り文　煎茶碗　五客　時代箱付　V　R5390
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