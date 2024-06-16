BOSS 電子メトロノーム Dr. Beat DB-90

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商品詳細
BOSSDB-90Dr.Beatになります。一年内に新品で購入しましたが、あまり使用する機会がないと判断したため出品致します。電池は外しています。ディスプレイ部分のシートは剥がしていません。小さな汚れや傷がいくつか見られますが、動作上は何も問題ありません。中古品であることを了承の上、購入をお願いします。
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