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BOSS 電子メトロノーム Dr. Beat DB-90
商品番号 F96352417683
商品名

BOSS 電子メトロノーム Dr. Beat DB-90
ブランド名 ボス
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSSDB-90Dr.Beatになります。一年内に新品で購入しましたが、あまり使用する機会がないと判断したため出品致します。電池は外しています。ディスプレイ部分のシートは剥がしていません。小さな汚れや傷がいくつか見られますが、動作上は何も問題ありません。中古品であることを了承の上、購入をお願いします。
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