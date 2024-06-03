すとぷり さとみくん いちごリングライト

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商品詳細
届いた時に1回開封し、その後暗所で保存してたのでほぼ未使用に近いです。袋の閉じる部分の粘着が少し弱くなっており、剥がれかけています。即購入〇すとぷり/さとみ/莉犬/ころん/るぅと/ジェル/ペンライト/すとぷりペンライト/いちごリングライト/さとみくん/すとろべりーぷりんす/
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