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すとぷり さとみくん いちごリングライト
商品番号 S31366739461
商品名

すとぷり さとみくん いちごリングライト
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

届いた時に1回開封し、その後暗所で保存してたのでほぼ未使用に近いです。袋の閉じる部分の粘着が少し弱くなっており、剥がれかけています。即購入〇すとぷり/さとみ/莉犬/ころん/るぅと/ジェル/ペンライト/すとぷりペンライト/いちごリングライト/さとみくん/すとろべりーぷりんす/
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