10m01_美品 Pearl バスドラムパッド BD-10

ご覧頂きありがとうございます☆お値引き交渉もコメントお待ちしておりますのでお気軽にどうぞ♪#ウルちゃんのお店_雑貨↑こちらから商品一覧がご覧いただけます。左上の□販売中のみ表示にチェック✔︎を入れていただきとわかりやすく表示出来ます。★商品の説明ブランド:Pearlパール商品名:バスドラムパッド型番:BD-10種類:楽器練習用付属品:なし★商品の特徴とポイント消音性に優れたウレタンパッドを仕様したキックパッド。折りたたんで持ち運びもできる、シンプルでコンパクトな設計です。★商品の状態【S】新品・未使用保管品【SA】極美品・使用感を感じない・一回着用程度【A】使用感の少ない美品【B】多少の使用感あり・目立った傷汚れなしの美品【C】やや目立つ傷汚れ・使用に問題のない良品こちらの商品の状態【B】多少の擦れはありますが、問題のない状態です♪即配送可能☆＊素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。＊着画はお断りしています。＊古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★お値引き 必ずコメントからお願い致します。 大幅なお値引きはご遠慮下さい。 当日即決のみです。 交渉成立後の横取り購入はお控え下さい。★購入元 ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品です。★配送 らくらくメルカリ便orゆうパケットポスト 当日〜翌日までには発送♪



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