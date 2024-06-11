ポケカ　デッキセット　まとめ売り

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商品詳細
断捨離のため出品致します。以前遊びでしていたポケカのデッキをまとめ売りします。内容は写真をご確認ください。内容ルギアデッキギラティナデッキおまけカードケース付きデッキスリーブは二重レックウザ、ラティオス\u0026ラティアス発送はこのデッキケースに全て入れた形となります。ご縁があればご購入お願いいたします。検索ポケモンカードポケカデッキルギアギラティナ
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