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【PSA10】ライチュウ 011/032 U ポケキュン CP3 ポケモン
商品番号 M76777928539
商品名

【PSA10】ライチュウ 011/032 U ポケキュン CP3 ポケモン
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入→○値下げ→×ライチュウ011/032UポケキュンCP3ポケモンポケカPSA鑑定品グレード10（GEMMINT）※PSAケース付きPSA10（最高評価）でも小さなキズ白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため画像にて状態確認をお願いします。鑑定番号は偽造防止のため、一部モザイクを入れております。※鑑定番号を希望の場合は、購入後のメッセージにてお問合せください。間違えて購入などの当方に不備がない返品はお受けできかねますので、何か気になる事があれば必ず購入前にご確認下さい。商品購入後、24時間以内に発送します。絶版28
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