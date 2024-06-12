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井上公三 桃 絵画 版画 ブラック サイン入り 限定150 リトグラフ
商品番号 Q48361543779
商品名

井上公三 桃 絵画 版画 ブラック サイン入り 限定150 リトグラフ
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 18,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールご一読ください。井上公三さんの額入りリトグラフです。桃オールブラックでかっこいい額装です。サイズはおおよそ縦66横77.5センチです。ほとんど箱に入れて保管していたのみで目立った傷は見当たりませんが、多少の汚れや小傷はあるかもしれません。長期自宅保管品ですので神経質な方はお控え下さい。発送はこの箱のまま袋にお入れしての簡易包装でヤマト宅急便で発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/monophonic704912.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric79745.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate259177.html
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