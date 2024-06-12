アールビバン　梱枝りこ先生の版画

急遽現金が必要になったので期間限定で大幅値下げ。必要なくなれば価格は元に戻します。223000→120000アールビバン、梱枝りこ先生の版画になります。購入後飾った事は一度もなく、基本的に暗所保管で見たいと思った時に出して見てただけなので、ホコリの付着や傷等も無いほぼ新品に近い状態を保てていると思います。写真の通り元箱や保証書も残っております。元値は30万ちょっとしたと思います。佐川急便での発送となります。よろしくお願いします。



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