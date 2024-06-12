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- 最終値下げ★ marshall acton 2 スピーカー 箱付き
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商品詳細
9/30までの出品予定です。marshallacton2スピーカー箱付き昨年末に購入し、その後自宅にてたまに使用しておりましたが、使用頻度が下がったため出品いたします。箱に入れて周りを簡易包装して送付予定です。定価：38,980円#MarshallHeadphones#MARSHALLHEADPHONES#マーシャル#スピーカー#アンプまた如何なる理由でも返金、返品は受け付けかねますので事前にご確認の上、ご購入をお願い申し上げます。
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