ポケモンカード151 カメックスSAR フシギハナSAR 進化ライン6枚

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数ある商品の中から閲覧頂きありがとうございます！自引きし直ぐにスリーブに保管した為素人目ではありますがとても状態がいいと思います！⚠️一応開封しておりますので、未使用に近いとしています。（完美品をお求めの方または神経質な方のご購入はお控えください）※値下げ交渉⭕️※即購入⭕️バラ売りも可能⭕️arゼニガメ、カメール、フシギダネ、フシギソウsarカメックスex、フシギバナex6枚セットです。すぐにスリーブにいれ綺麗な状態かと思いますがプレイ用と考えていただければとおもいます。種別···シングルカード