ポケモンカード　ポケモンGO シュリンク付き　1BOX

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商品詳細
ポケモンGO1BOX未開封※シュリンク付きです☆新品未使用ですが、神経質な方はご遠慮願います☆即購入可です♪すり替え等トラブル回避の為、キャンセル申請致しかねます。宜しくお願い致します☆#ポケカ#シュリンク#ポケモンゴー#ボックス
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