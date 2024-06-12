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３体　ワンコインフィギュア　アーマード・コア　コトブキヤ　壽屋
商品番号 A19123983169
商品名

３体　ワンコインフィギュア　アーマード・コア　コトブキヤ　壽屋
ブランド名 コトブキヤ
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アーマードコア(ARMOREDCORE)のフィギュア3体になります。・デュアルフェイス・エイミングホーク・アイアンL-OW7510年以上前に中古で購入し、押し入れにしまっておりました。素人保管になります。頭部までの高さが8cmほどの小さめのフィギュアです。※梱包用のダンボールに入らなった場合は、パーツをバラした状態で発送します。スケール...ノンスケール
http://narcologia.ru/goods/ambassador852706.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless872459.html
http://narcologia.ru/goods/approximate480820.html
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