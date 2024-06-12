３体 ワンコインフィギュア アーマード・コア コトブキヤ 壽屋 ...

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コトブキヤ ワンコインの値段と価格推移は？｜39件の売買データから ...

アーマードコア(ARMOREDCORE)のフィギュア3体になります。・デュアルフェイス・エイミングホーク・アイアンL-OW7510年以上前に中古で購入し、押し入れにしまっておりました。素人保管になります。頭部までの高さが8cmほどの小さめのフィギュアです。※梱包用のダンボールに入らなった場合は、パーツをバラした状態で発送します。スケール...ノンスケール