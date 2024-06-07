DXサウンドカプセルガイアメモリ4 全8種 仮面ライダーW ドーパントメモリ

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商品詳細
ガシャポンDXサウンドカプセルガイアメモリ4全8種ガシャポン仮面ライダーWドーパントメモリカプセル玩具シリーズのガイアメモリ、第4弾です。エクストリームやトライアル、ウェザーなど、注目の音声を内蔵したシリーズです。全8種の内容１・エクストリームメモリ２・トライアルメモリ３・ドーパントメモリA（シール4種：ナスカ/スミロドン/マスカレード/ウェザー）４・ドーパントメモリB（シール４種:テラー/クレイドール/タブー/死神博士）５・ディエンドメモリ６・NEW電王メモリ７・デネブメモリ８・ゼロノスメモリ商品はカプセル排出後、チャック式袋にて保管。組立済みです。音声動作は確認済み。※すべてカプセルとボタン電池は付属しません。（腐食防止の為）すべてに完全美品をお求めの方は入札をご遠慮下さいませ。ゆうパケットポストにて配送いたします。#仮面ライダーダブル#仮面ライダーアクセルトライアル#サイクロンジョーカーエクストリーム#ドーパント#仮面ライダーディエンド#仮面ライダーNEW電王#仮面ライダーゼロノス#デネブイマジン
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit261286.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate627177.html
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仮面ライダーＷ（ダブル） ＤＸサウンドカプセルガイアメモリ４ 全８種
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バンダイ公式サイト | DXサウンド カプセルガイアメモリ４ | 商品情報
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仮面ライダーW サウンドカプセルガイアメモリ ピラミッド ドーパントメモリ | フリマアプリ ラクマ
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