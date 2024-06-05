ドガ　　青い踊り子たち

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商品詳細
絵画の種類···その他形式···額縁入り長年 壁に飾っていました。詳細不明です。ホコリ 傷はあると思います。古い物ですので神経質な方は ご遠慮下さい。サイズは全て約です。縦 58㎝横 48㎝厚さ 2.5㎝よろしくお願いします。
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