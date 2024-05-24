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- FF16 発売記念くじ B賞 銅像フィギュア バハムート除く7種セット
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商品詳細
人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー全8種のうちバハムートを除く7種のセットです。単体での販売は対応しておりません。予めご了承ください。新品未開封のものにはなりますので、何か不備がございましたらメーカー様に連絡をお願いします。平日は時間を作れないことが多いため、ご購入頂いた後発送まで最長で1週間ほどお時間をいただく場合がございます。購入時の金額¥5,250
http://narcologia.ru/goods/traverse677426.html
http://narcologia.ru/goods/message406427.html
http://narcologia.ru/goods/stage683197.html
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