FF16 発売記念くじ B賞 銅像フィギュア バハムート除く7種セット

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人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー全8種のうちバハムートを除く7種のセットです。単体での販売は対応しておりません。予めご了承ください。新品未開封のものにはなりますので、何か不備がございましたらメーカー様に連絡をお願いします。平日は時間を作れないことが多いため、ご購入頂いた後発送まで最長で1週間ほどお時間をいただく場合がございます。購入時の金額¥5,250