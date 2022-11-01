ナルト フィギュア 火影 NARUTO 20th 少年 20周年 TV アニメ

2種セット未開封品です。プライズ品ですので外箱等に完品をお求めの方はご遠慮ください。うずまきナルト少年テープ二重貼りになってます。値引き不可即購入可バラ売り不可取り置き、値下げ交渉はスルー、ブロックさせていただきます。神経質な方、完品をお求めの方、経年劣化等にご理解いただけない方の購入はご遠慮ください。



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