吉岡浩太郎 版画 『ヨット』シルクスクリーン版画 美術 芸術 絵画 油絵 ...

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※値下げ交渉はコメントからお願いします。リクエスト機能からの値下げ交渉は、過去にそのまま購入しないケースが多々ありましたので対応しません。※こちらの商品はメルカリ以外では出品しておりません。同じ画像が他にあった場合は、詐欺サイトと思われます。出品者とは無関係ですのでご注意ください。吉岡浩太郎の版画『ヨット』です。夏らしい、ブルーを基調にしたとても可愛らしい図柄です。お部屋に飾ると雰囲気が明るくなりますよ。ナンバリングなし、AP（アーティストプルーフ）作者保管用のレアなものです。白い木製の額に入っています。新しいものではないので経年の使用感は多少あります。大幅な値引き交渉はご遠慮ください。額の大きさ外枠31.5センチ×2※商品状態については細かく説明することを心がけております。必ず全ての状態に納得された上で購入ください。