乱凪砂 誓約アクスタ

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商品詳細
★★プロフィールは必読です。購入前に必ずお読みください★★あんさんぶるスターズ！！Eden乱凪砂アクリルスタンド中国限定ハートアクスタ未使用です透明フィルム付きですが少し剥がれている箇所があるので、神経質な方は購入お控えください送料、手数料込梱包はプチプチ二重巻き→OPP袋らくらくメルカリ便にて発送予定何もなければ即購入可能
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