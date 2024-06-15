小松欽 「海老を仕別けをする漁夫達」大津港 茨城県 肉筆 水彩 絵画 額装 海絵

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小松欽「海老を仕別けをする漁夫達」大津港茨城県肉筆水彩絵画額装直筆サイン1930年生ワイルドな海の生活の絵漁師海真作保証ご覧頂きありがとうございます。小松欽「仕別けをする漁夫達」です。紙の裏に貴重な裏書があります。とても生き生きとした野手溢れる名品です。具象もしっかりと描かれ臨場感があります。海が好きな方でしたら必ず気にいって頂けると思います。◎真作保証致します。紙に若干の波打ちがありますが作品本体の状態は綺麗な状態です。額には傷/汚れがありますので画像を見てご確認くださいませ。＊撮影時にガラス板(もしくはアクリル板）がどうしても反射してしまいましたが、なるべく背景が映らないように撮影をしております。画像を見てのご判断をお願い致します。額サイズ；縦42.3cm横約53.8cm厚さ約2.9cm作品サイズ；縦約30cm横約37.8cm（額上から計っていますので大まかなサイズとお考え下さいませ。）画像を見てのご判断が出来る方のみ入札のご検討をお願いいたします。