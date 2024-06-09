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PLAYTECH（プレイテック）　ウクレレベース
商品番号 J51658456267
商品名

PLAYTECH（プレイテック）　ウクレレベース
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 6,486 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイテックのウクレレベースです。フレッテッドですが、ゴム弦のためウッドベースのような丸くて温かみのある音が出ます。チューナーが内蔵されており、すぐに調弦できます。また、アンプに繋いでの演奏も可能です。二年ほど前に購入したかと思いますが、エレキベースに比べて弾く機会も少ないので出品します。とても綺麗な状態と思います。
http://narcologia.ru/goods/moisture911369.html
http://narcologia.ru/goods/troupe108211.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture589841.html

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