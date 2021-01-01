SHURE SM58 マイク

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商品詳細
■全体的に傷、使用感があります■グリル部にサビがあります(お写真4枚目)■お写真に写っている物が全てです◇らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がありますSHURESM58Shure#Shure#シュア#SHURESM58種類...マイク
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