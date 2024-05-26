amiibo スプラトゥーン5点セット

ご覧頂き誠にありがとうございます・゜＋.。.☆amiiboスプラトゥーン5点セットとなります。初期化、簡易清掃済みです。箱無しとなります。即購入OKです。バラ売り不可です。目立った傷や汚れもないかと思いますが、写真の状態が全てとなりますので宜しくお願い致します。プチプチに包んで梱包致します。フィギュア種類···コレクションフィギュア



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