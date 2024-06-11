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煎茶用　火箸　二種　紙箱入り
商品番号 R85446021761
商品名

煎茶用　火箸　二種　紙箱入り
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。未使用、保管品です。普通のと鳥頭火箸です。長さ18.5㎝紙箱に汚れ有ります。
http://narcologia.ru/goods/composite958454.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture383541.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic429612.html
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