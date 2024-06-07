【兜/端午】岩佐古香 2563 甲と菖蒲 端午の節句 共箱　掛け軸

扇面本紙に描かれ台紙貼りの軸装です。端午の節句掛けに本紙約24✕54cm全体約130✕72cm絹：木箱付(共箱)状態：本紙に経年の弱いオレ少々あるも、気にならない程度作者：岩佐古香愛知生。名は丈助。京都市立絵画専門学校卒。谷口香嶠に師事。香嶠歿後は竹内栖鳳に師事し、帝展・文展で入選を重ねた。昭和26年(1951)歿、67歳。※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️↓現在出品中の商品です#ayadaipon◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸



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