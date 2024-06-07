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ミライドンsar。 マグネットローダー付き。傷等に関しまして、素人目でございますのでよく写真をお確かめの上ご購入ください。すり替え防止のため、返品・返金は受け付けておりません。追加の写真希望がございましたら、コメントにてお願い致します。