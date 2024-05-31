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吉川修身　染め付け壺　　共箱　栞
商品番号 X40348172689
商品名

吉川修身　染め付け壺　　共箱　栞
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　　22㎝　　口径　5,5㎝　　巾　8.5㎝染め付けの色が濃く飾ると見栄えがします。2800
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