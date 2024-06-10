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煎茶道具 中国宜興 大唐縷空精彫在銘 紫砂急須 細工彫り『獅子』宜興紫砂壷
商品番号 P61635315684
商品名

煎茶道具 中国宜興 大唐縷空精彫在銘 紫砂急須 細工彫り『獅子』宜興紫砂壷
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

煎茶道具中国宜興大唐縷空精彫在銘紫砂急須細工彫り『獅子』宜興紫砂壷★美品★4D0303サイズ(約):最大幅14.5㎝、高さ12.2㎝、重さ429g
http://narcologia.ru/goods/parenthesis877344.html
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