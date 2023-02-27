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Kendrick Lamar (L)Tシャツ
商品番号 W58281202017
商品名

Kendrick Lamar (L)Tシャツ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···TシャツFESTIVALTシャツのLサイズ、未使用になります。元々、包装されていませんでした。畳み皺などはあるかと思います。折りたたんでコンパクトにして、お送りします。summersonic2023サマソニ※あくまで一度人の手に渡った物です。神経質な方や細かいことを気にする方は購入なさらないでください。素人保管ですので汚れ等見逃しがあるかもしれません、全てご納得の上でお願い致します。海外製品のため、ほつれや縫いズレ等がある場合もあります。
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