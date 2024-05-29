ギターアンプ Louis LGA-15s モデル 島村楽器

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商品詳細
ギターアンプLouisLGA-15sモデル1年ほど前に購入し、少しエレキギターと共に使用した後、そのままにしておきました。電源コード付きでお送りします。即購入可です。定価:16,500円#アンプ#エレキギター#島村楽器
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