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【激鳴り】Fernandes FRB-65 ソフトケース付き（アクティブ）
商品番号 I25546374737
商品名

【激鳴り】Fernandes FRB-65 ソフトケース付き（アクティブ）
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 11,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。FernandesFRB-65です。小振りなボディとミディアム・スケール構造で非常に弾きやすく、アクティブ・ベースなのでかなり芯のあるタイトなサウンドが得られます。低価格帯のベースに多いスカスカな音ではなく、密度のある安心感のある音です。さらにゴトー製ペグ、ゴールドパーツ、木目が見えるシースルー・レッドで、高級感が感じられます。男性だけでなく、手の小さな女性にも大変おすすめです。ネック：メイプル指板：ローズウッドボディ：アッシュ付属品：ソフトケース、レンチ（ネック調整用）フレットは8割以上の残りがあり、トラスロッドも余裕があります。裏面の電池ボックスのカバーが外れているため、マジックテープによる補修をしています。中古品のため多少の使用感、傷等はございますので写真でご確認ください。疑問点などございましたら、お気軽にどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful740551.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford108673.html
http://narcologia.ru/goods/ordering172079.html
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