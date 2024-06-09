

【激鳴り】Fernandes FRB-65 ソフトケース付き（アクティブ）



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【激鳴り】Fernandes FRB-65 ソフトケース付属 smcint.com

ご覧頂きありがとうございます。FernandesFRB-65です。小振りなボディとミディアム・スケール構造で非常に弾きやすく、アクティブ・ベースなのでかなり芯のあるタイトなサウンドが得られます。低価格帯のベースに多いスカスカな音ではなく、密度のある安心感のある音です。さらにゴトー製ペグ、ゴールドパーツ、木目が見えるシースルー・レッドで、高級感が感じられます。男性だけでなく、手の小さな女性にも大変おすすめです。ネック：メイプル指板：ローズウッドボディ：アッシュ付属品：ソフトケース、レンチ（ネック調整用）フレットは8割以上の残りがあり、トラスロッドも余裕があります。裏面の電池ボックスのカバーが外れているため、マジックテープによる補修をしています。中古品のため多少の使用感、傷等はございますので写真でご確認ください。疑問点などございましたら、お気軽にどうぞ。