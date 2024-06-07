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メタリックアイテムズギャラリー ロトの剣＆ロトの盾 35周年記念バージョン
商品番号 D39120504895
商品名

メタリックアイテムズギャラリー ロトの剣＆ロトの盾 35周年記念バージョン
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。中身の確認のために一度開封して、保護のためにラップで撒きました。#ドラゴンクエスト#ロトの剣＆ロトの盾#ドラクエ35周年記念バージョン#ドラクエ
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